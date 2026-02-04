苗栗惡男胸口中1槍亡！襲警「非首次」黑料曝光

社會中心／李汶臻報導

苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。有現場攤販見狀報警，怎料鍾嫌見員警現身，竟持刀朝一名員警的頭部砍兩刀，另一名員警則是當場開槍、擊中嫌犯的胸口。鍾嫌送醫後，於稍早因傷勢過重死亡，隨後有關他當街歐人、襲擊的黑歷史全被掀出。









持刀襲警的鍾嫌在案發現場胸部中彈送醫，稍早傳出他因傷勢嚴重、經急救後不治。即便如此，鍾嫌的犯案動機和家庭背景，依舊引發外界議論。據《ETtoday新聞雲》報導，40歲鍾男、未婚，與父母和哥哥同住，他過去曾陪父母在市場賣菜，但近年鮮少在南苗市場出現。

鍾嫌非首次襲警 屢持刀滋事

據報導，鍾嫌長期吸食毒品並酗酒，過去也曾多次住院接受治療。而鍾嫌住院期間就是問題人物，不僅多次出手毆人，且掏刀傷人也並非首例。細數鍾嫌早年的持刀滋事案例，他不僅無故砍傷陌生人、拿刀闖同學家，且向家人要錢不成還砸毀家中玻璃；鍾嫌2008年6月更因恐嚇家人、毆打同學父親、持酒瓶攻擊員警遭法辦，長年被地方居民視為問題人物。

員警頭部中2刀重傷 ICU觀察中

回顧整起砍警血案，40歲鍾姓男子4日清晨在苗栗市南苗市場內閒晃，情緒失控叫囂，更揚言要「殺死人」，現場一度陷入恐慌。警方獲報趕抵現場時，殺紅眼的鍾男見警不退反進，突然持刀朝其中一名33歲員警頭部揮砍，員警頭部中2刀、送醫後發現左額頭有7公分刀傷、頭頂則有10公分撕裂傷，出血量高達500~1000CC，目前已緊急縫合並送入加護病房（ICU）觀察。

另一名獲報到場的員警，見同袍受傷、情急之下連開兩槍制止，一槍擊中鍾男胸口使其失去行動能力，另一槍則在混亂中誤傷協助民眾的手掌。有現場民眾見嫌犯鍾男被抬上擔架送醫，氣得當場開罵：「別救他」、「救他幹嘛」。

鍾姓男子苗栗市南苗市場持刀砍傷警員遭擊斃案，鍾男遭起底8年前攻擊過警察。（圖／翻攝畫面）

據警方說法，本案嫌犯鍾男疑似先向攤商借手機遭拒，隨後又無端指控對面攤商欠錢，攤商見他持刀情緒異常才報警求助。警方強調本案並非隨機殺人，但男子實際犯案動機仍有待進一步調查釐清。

