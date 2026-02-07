苗栗愛心公益美展匯集384件作品 義賣善款助七間社福機構

▲施情畫義‧千動愛心盛大開展。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由苗栗縣政府舉辦的第11屆「施情畫義‧千動愛心」愛心公益美展活動，展期自2月6日至3月29日，地點在文化觀光局第一展覽室及山月軒，展出在地藝術家捐贈的384件作品，民眾凡捐助新臺幣2,000元做愛心，即可獲得藝術家原創作品1件，所有募得善款將全數捐贈予苗栗縣私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等7間本縣社福機構，協助照顧弱勢族群。

▲發起人沙清華老師致贈手繪春聯。

今(7)日開幕式由副縣長邱俐俐與縣議員徐筱菁、翁杰議員秘書、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書劉岳泓代表、文化觀光局林彥甫局長、贊助單位台電及中油公司代表及藝文界人士等共同出席，場面盛大而隆重。

▲民眾參觀展覽。

文化觀光局林彥甫局長表示，「施情畫義‧千動愛心」活動自12年前由中港溪美術研究會沙清華老師率領會員發起，隔年起由苗栗縣政府接手主辦，持續以藝術結合公益，年年累積社會善念，已成為苗栗重要且深具代表性的年度公益藝術品牌。今年活動於文化觀光局展出，集結15個在地藝術協會、募集384件精湛作品，規模再創新高，充分展現苗栗豐沛且多元的藝文能量。

副縣長邱俐俐指出，本次特展匯集在地各美術社團會員及藝術工作者之創作，共有15個在地藝術協會參與，募集384件精湛作品，規模更勝以往，展現苗栗豐沛的藝文能量。本屆活動在藝術社團與藝術家熱情響應下，作品數量與品質均再創新高，誠摯邀請民眾踴躍參與，以實際行動支持公益、收藏藝術。

本屆活動特別規劃名家競標作品義賣，精選9幅具收藏價值之作品，於展覽期間以現場競標方式進行，每件作品起標價為新臺幣5,000元。參與名家包括苗栗美術名家王佳彬（油畫）、周美純（油畫）、葉修宏（書法），以及中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會榮譽理事長林品陞（書法）、財團法人台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同（水墨、油畫），並邀請曾任行政院政務委員、國立臺灣藝術大學校長、國立歷史博物館及臺北市立美術館館長之黃光男（水墨）共襄盛舉。作品風格多元、藝術水準精湛，兼具收藏價值與公益意義。

邱副縣長強調，今年也特別規劃名家作品競標義賣，讓更多人能在收藏美的同時，也參與善的循環。因為我們真正期待的，不只是一次活動成功，而是讓「善」成為苗栗長長久久的日常。特別感謝台電公司、中油公司長期支持，感謝所有參與的藝術家、協會團體、社福機構及幕後工作夥伴。你們讓這場活動一年一年走得更穩，也讓苗栗一年一年更溫暖。

展覽時間自115年2月6日至3月29日止，並訂於3月28日上午10時舉辦閉幕式，以抽籤方式決定獲得作品；捐款期間為2月6日至3月20日，可採郵政劃撥至各社福機構專戶，或親至各機構及文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。凡參與捐款之民眾，可於指定期間憑作品兌換券或捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取作品。