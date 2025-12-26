苗栗慈孝家庭表揚 分享榮耀與喜悅

苗栗縣政府二十六日在苗栗大同國小舉行慈孝家庭楷模暨愛家行動頒獎典禮。

（記者謝國金攝）。

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府二十六日在苗栗大同國小舉行慈孝家庭楷模暨愛家行動頒獎典禮，分享溫馨事蹟與推動家庭教育成果，並頒發獎狀及獎金向五十三組獲獎人員與團體致賀，許多得獎人家人亦到場分享榮耀與喜悅。

為頒獎典禮開序幕的則是大同國小管樂團與苗栗國中舞蹈班，精彩的演出贏得熱烈掌聲。

二十六日接受表揚的個人與團體有五十三組，包括當選國小、國中及高中職組的慈孝家庭楷模，又分為桂冠、鑽石、金質及珍珠家庭等；推展家庭教育績優學校、法人及團體組；國民中小學優良家庭教育課程或活動教學設計徵選，各頒發特優、優等、甲等及佳作等獎項。

縣長鍾東錦表示，今年獲獎家庭都以實際行動展現孝行，尤其獲國小組桂冠家庭楷模湯雅祁，純真、善良、樂於付出的特質備受肯定，貼心照顧生病療養中的長輩；高中職組的洪溱貽，因母親以集點方式培養兄妹責任感，參加球隊後仍兼顧課業，並利用假日陪伴家人，以自律、負責及感恩來回報家人的付出，他們的具體事蹟非常溫馨讓人感佩。

鍾東錦向獲獎單位與個人致賀，同時肯定教育處攜手學校與家庭，致力家庭教育的推動；他強調，家庭教育非常重要，關係到孩子的成長與未來人格特質發展，在慰訪人瑞過程，發現這些長輩普遍生活在子孝孫賢的環境，加上自己的養生之道，所以能延年益壽。