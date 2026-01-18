苗栗慈濟舉辦歲末祝福 逾千人出席歡喜感恩

歲末寒冬，愛與祝福在苗栗溫暖流傳。苗栗慈濟於1月17、18日，分別在苗栗慈濟聯絡處、頭份國中、三義靜思堂，舉辦社區歲末祝福感恩會。在莊嚴寧靜的道場中，回顧一年來的付出，也為新的一年發心立願，1月17日超過1千多人齊聚祈福，1月18日在三義靜思堂舉行3場，歡迎闔家蒞臨祈福。

靜思精舍特別代表證嚴上人前來祝福，德勁法師致詞勉勵人人知福、惜福、再造福，讓愛成為最珍貴的資產。面對世間動盪與災難頻繁，更要守住一念善心；「心正」方向就不會偏。人人起一念善，「五毛錢能救人」；響應「ㄧ日一善竹筒歲月」，要把握因緣精進自我，在新的一年持續行善、護生、愛地球。讓人心安定、社會祥和。期盼人人以善為念，讓祝福不只停留在歲末，而是化為日日實踐的行動，為社會注入源源不絕的溫暖與力量。

廣告 廣告

苗栗市長余文忠看到場外壓克力流體畫的攤位，好奇駐足了解。余文忠表示，看到民眾對色彩各有不同的喜好與天馬行空的想像作品，有的偏愛粉色，呈現出乾淨柔和的美；有的則喜歡藍色，有如藍色幻影寧靜而舒心。余文忠期待與慈濟有更多的連結，期待這樣的社區互動，能延伸到各個活動中心，也邀請更多社區民眾走進慈濟，彼此交流相互陪伴。

苗栗縣民政處副處長林國竹表示，現場參與的民眾非常踴躍，慈濟人的投入非常熱絡。今天的活動十分豐富，現場不僅有客家擂茶、流體畫、揮毫送春聯。另外有「鏟子超人愛在光復」的活動，呈現苗栗投入馬太鞍溢流災後清理活動。林國竹表示，慈濟長期以來在急難救助、醫療照顧以及社區的關懷都非常到位，在此，我代表鍾縣長，衷心感謝慈濟人對我們社會的付出。最後，祝福今天的歲末感恩活動圓滿順利，大家吉祥平安。

慈濟表示，用感恩的心告別過去，用虔誠的心迎接未來。2025年慈濟歲末祝福感恩會，共同見證全球慈濟人善與愛的力量。虔誠清淨齋戒，一同為人間祈福，為世界祈福。在這歲末年初的時刻，人人心想好念，彼此祝福。2026平安吉祥，福慧圓滿。

(撰文：劉寶菊、章麗玉、袁淑珍，攝影：徐秋芳、張海濤、邱天來)