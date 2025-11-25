苗栗成功打造農村發展示範區 吸引德國金牌農村團6年3度造訪

壢西坪準備季節地產：水梨、芭樂、火龍果、及各式柑橘，教導德國金牌農村團由左至右食用，才能品嚐最原始的風味。(圖/苗栗縣政府)





苗栗縣政府積極推動農村再生，營造在地特色，也吸引德國聯邦農糧局與德國金牌農村代表團24日再度造訪苗栗，進行農村治理與永續發展的深度交流。而這也是德國團近六年僅三度來台，而且全都選擇苗栗，使苗栗成為德方眼中台灣最具代表性的農村示範縣市。今年更被列為德方來台行程中的首選地點，顯示苗栗縣農村再生成效受到高度肯定。

德國金牌農村團參訪苗栗農村再生，對於壢西坪的成長及經營高度感興趣。(圖/苗栗縣政府)

縣長鍾東錦表示，德國人做事精準，不會為了禮貌特地回訪。他強調：「德國六年來只來台三次，但三次都到苗栗，這代表苗栗農村的成果是真的做出來、國際看得見。」他指出，苗栗農村再生著重長期治理與社區扎根，不是短期活動，而是靠社區夥伴和縣府共同努力所累積的成果。

苗栗縣農業處副處長率隊接待德國金牌農村團。(圖/苗栗縣政府)

德國金牌農村制度在國際上具高度影響力，每年均安排跨國實地參訪，但在台灣並無固定參訪縣市，更不存在長期指定對象。苗栗縣政府指出，德國團近六年來三度到台灣考察農村，卻全部選擇苗栗，充分展現本縣在農村治理制度、社區活化、永續營運與農村再生成效方面的指標性。

德國金牌農村團參訪苗栗農村再生，對於廚餘變沃土，德方對於苗栗青年的對於永續作為表示高度認同與興趣。(圖/苗栗縣政府)

台灣自 2018 年起推動「金牌農村」計畫，初期以德國制度為主要學習典範，借重其治理模式、社區參與機制和永續推動策略。苗栗在多次參與金牌農村選拔的歷程中，逐步精進農村治理制度、深化社區自主能力、強化跨域整合，並形塑具有地方特色的推動模式，這些成果也成為德國代表團多次回訪的重要原因。

今年德國代表團訪台的核心任務之一，是與農村水保署將正式簽署 「共同合作意向宣言」The Joint Declaration of Intent（JDI）。縣府表示，JDI 的啟動象徵雙方互動模式的重大轉變——從早期「向德國學習」，正式升級為「與德國共同合作、共同精進」，未來將在農村治理、制度設計、永續推動等層面建立長期且更深化的國際合作關係。

展望未來，苗栗縣府將配合 JDI 合作架構，推動農村再生建設升級、深化國際交流與制度化推動，使苗栗的農村治理模式逐步走向國際。鍾東錦表示，目標是「讓世界走進苗栗，也讓苗栗走出去」，讓全縣農村經驗成為台灣在國際上的亮點。

