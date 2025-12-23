苗栗成立投資落地專案小組 整合局處助招商

苗栗縣政府為加強招商引資效率，苗栗縣長鍾東錦特別要求工商發展處成立跨局處「投資落地服務專案小組」。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為加強招商引資效率，鎖定產業開發為優先，並包含建築、旅館、環保、遊憩等各類投資案，均納入專案管理。苗栗縣長鍾東錦特別要求工商發展處成立跨局處「投資落地服務專案小組」，整合相關局處，協助排除用地、法規與許可程序等落地障礙。各投資案依「一投資、一專案小組」原則列管，並納入縣府重大計畫定期提報進度，以利爭取投資時效。

縣府工商處表示，有關成立跨局處「投資落地服務專案小組」，並依「一投資、一專案小組」原則，將建築、旅館、環保、遊憩等各類投資案件納入專案管理機制，以整合相關局處資源，協助排除用地、法規及許可程序等投資落地障礙。

苗栗縣政府為加強招商引資效率，苗栗縣長鍾東錦（右）特別要求工商發展處成立跨局處「投資落地服務專案小組」。（謝明俊攝）

工商處說明，為使有效管理案件分級管理部分，並依投資金額及案件複雜程度，訂定分級原則，A級為重大投資或具政策性之投資案件，投資金額達新台幣10億元以上。B級為具一定複雜度之投資案件，投資金額3億元以上未達10億元。C級為一般投資案件，投資金額在5000萬元以上未達3億元。

縣府指出，跨局處整合方面，除工商發展處外，已完成盤點並納入地政、農業、環保、水利、消防、交通、文化觀光、民政及衛生等10個相關局處的權責分工，透過專案小組機制進行橫向協調，以縮短行政流程並提升審查效率。關作業說明、分工表及KPI管理表等配套文件，將請秘書長陳斌山主持相關行政程序、滾動檢討與執行，後續將定期提報「重大建設計畫會議」掌握整體推動進度，以利爭取投資時效。

