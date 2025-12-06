苗栗打造國際級里山治理實績 鯉魚社區以「里山奧運」展現農村再生新模式

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】苗栗縣政府以農村再生為核心治理主軸，結合農業部農村發展及水土保持署臺中分署，共同推動在地農村接軌「國際里山倡議（Satoyama Initiative）」的永續模式。今年冬季，三義鄉鯉魚社區以「2025里山奧運會」展現社區的活力，並象徵苗栗農村正朝向更成熟、自主且永續的治理階段邁進

里山奧運-田野間排球比賽。（圖/記者廖妙茜翻攝）

鯉魚社區以里山理念為核心，透過居民參與與在地行動持續深化環境治理與文化傳承，逐步形成具永續條件的治理模式，成為苗栗未來農村政策的重要示範。這些具體成果，也與縣府明年度的農村政策發展軸線高度契合。明年將以更整合、跨域與文化深化的策略推動農村治理，涵蓋生活支援、產業轉型、青年培力與環境永續等面向，以打造更具韌性的農村體系。

三義鄉長呂明忠致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

羅貴星議員致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

近年來，苗栗累積的農村能量日益顯著，包括國際肯定的藺草工藝、壢西坪的生態環境工程、苑裡地景藝術的文化推廣，以及多處金牌農村所展現的治理成效，這些成果將成為來年推動下一階段政策的重要基礎。縣府強調，明年將由「亮點示範」進入「區域整合」與「系統推動」階段，使農村不僅是居住環境，更成為支撐苗栗永續發展的重要基礎。

農業處休閒農業科長許家興當捕手。（圖/記者廖妙茜翻攝）

苗栗縣政府表示，「里山奧運」不僅是農村的年度活動，更象徵縣府將於明年啟動的農村治理新篇章。未來縣府將持續以農村為政策核心，推動文化、產業、生態與社會面向的全面升級，建構更具韌性與永續競爭力的苗栗。