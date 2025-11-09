苗栗拍賣豬價全國最高 肉品市場曝原因

豬隻禁令解封後，苗栗縣肉品市場11月7日、8日拍賣平均價格連2天全國第一，肉品市場強調因苗栗是黑毛豬交易大本營，黑毛豬帶動，均價才會衝高。

苗栗縣肉品市場7日拍賣851頭，均價每公斤125.4元，其中黑毛豬460頭、均價126.5元，白毛豬391頭、均價124元；8日拍賣626頭，均價130.3元，其中黑毛豬348頭、均價135.3元，白毛豬278頭、均價123.6元，7日、8日均價都是全國最高。

縣長鍾東錦人在國外，關心苗栗豬肉價格問題，要求肉品市場持續與農業部協調，增加明天拍賣交易毛豬供應量，期望豬價逐步趨緩，讓承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

肉品市場指出，許多苗栗鄉親偏愛黑毛豬的風味，中北部的承銷商也都來苗栗，因此苗栗肉品市場是全國最大的黑毛豬交易市場，黑毛豬價格波動大，有時均價衝第一，有時也會全國最低，7日、8日的高價，也是因黑毛豬帶動，10日市場預計拍賣1040頭，其中黑毛豬560頭，白毛豬480頭，供應消費者需求。

另，7日、8日毛豬拍賣價格，引起攤商及民眾關注，縣府農業處會同養豬協會總幹事曾惠玲等人，昨天到傳統市場訪視豬肉交易情形，農業處表示，豬肉攤買氣普遍非常旺，豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響。

