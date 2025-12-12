客家委員會客家文化發展中心十二日假苗栗銅鑼的臺灣客家文化館辦理「客家的藏寶-一一三年度捐贈文物特展暨捐贈感謝活動」。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

客家委員會客家文化發展中心十二日假苗栗銅鑼的臺灣客家文化館辦理「客家的藏寶-一一三年度捐贈文物特展暨捐贈感謝活動」，透過捐贈感謝儀式及特展開幕，不僅呈現客家文物典藏的成果，也向熱心捐贈文物的客家各界人士致上最誠摯謝意。這些珍貴藏品，亦將做為後續展示、教育推廣與活化再利用的重要基礎。

客家委員會客家文化發展中心自啟動客家文物實體典藏工作以來，至一一三年底已累計蒐藏一萬六千餘件文物，一一三年度更獲十三位捐贈者慷慨捐贈四百餘件文物，這次捐贈特展精選其中五十餘件具代表性藏品展出，規劃九大主題展區呈現其文化內涵。

特展從「跨海的築根：客家連結的見證」揭開序幕，藉由日本崇正總會周子秋會長捐贈的會旗與大會照片，展現跨地域連結的歷史軌跡；「紙上之聲」則以客家雜誌社張義品經理捐贈的《客家風雲》雜誌，呈現客家出版品在文化傳播中的重要角色。

展覽藉由跨海連結、家族記憶、生活器物與土地工藝的交織，全面呈現客家文化深厚而細膩的文化圖景。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任表示，今年最令人矚目的亮點，則是勤美集團無償捐贈香格里拉樂園珍藏之四百餘件客庄文物，成為首例民間企業大規模捐贈文化資產。