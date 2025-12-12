苗栗推動閱讀成果豐碩 頒贈共26萬元表揚得獎者

▲苗栗副縣長邱俐俐頒獎表揚得獎者。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府推動閱讀有成，12月12日辦理苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀暨心得寫作系列活動頒獎典禮，副縣長邱俐俐頒獎表揚符合獎勵計畫、心得寫作亮眼得獎者，共頒發總獎金超過26萬元，強調閱讀能幫助孩子培養理解力、同理心與面對世界的內在力量，也能在家庭與社區中形塑更溫暖的文化環境；未來，縣府會持續推動貼近生活的閱讀活動，讓書香不只是停留在學校，而能走入家庭、走進每一個孩子可抵達的地方。

苗栗縣立圖書館規畫獎勵閱讀活動，凡持苗栗縣公共圖書館借書證（含書香苗栗卡）者，只要借閱達標一般組150冊以上、書香家庭組300冊以上、機關團體組400冊以上，即可取得抽獎資格。

今年共有1,035名讀者成功達標，10月22日抽獎選出七大組別共70名幸運得主，每人均獲得2,000元禮券及獎狀，總獎額達14萬元。另在心得寫作活動中由縣內20所公共圖書館精選提報60名優秀讀者，每位皆能獲得2,000元禮券，其中3名表現最亮眼的特優得主將再獲得2,000元禮券。

12日典禮在文華幼兒園客語演出及文華國小英語歌唱表演揭開序幕，副縣長邱俐俐頒獎表揚閱讀表現及寫作優異得獎者，議員周玉滿、徐筱菁、曾美露、議員鄭碧玉秘書、徐永煌秘書、張志宇秘書、邱毓興秘書、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、苗栗市公所秘書等人也到場恭賀得獎者。

隨後副縣長與閱讀達人陳妍潼、吳玟錡、戴湘瑩座談，3人推薦書籍分享心得外，並在副縣長引導下，分享養成閱讀的經驗以及平日時間分配的技巧，副縣長對他們自律的習慣深感佩服，透過座談感受到讀者們心靈慢慢擴展的軌跡不但溫柔、深刻，也充滿可能，希望苗栗的每個孩子，都能在閱讀中理解世界、認識自己，在家庭、學校與社區的溫柔守護下，慢慢長成敏感、善良、堅韌的心靈。

副縣長邱俐俐表示，縣長鍾東錦一向重視文化紮根與教育厚植，閱讀不只是知識的入口，更是一條引導孩子看見世界、看見自我的路。副縣長分享，「愛書的孩子，他們的心靈敏感而溫柔。」孩子透過閱讀學會與他人同行，也學會在心裡留下一盞燈，照亮前行的路，這將成為孩子一生最深的底氣，也是苗栗最安心的希望所在。

邱俐俐副縣長指出，今年閱讀成果亮眼，全縣共有1,035位學子完成借閱挑戰，以堅持與熱情證明了閱讀的力量；在心得寫作方面，60位優秀學生以超越年齡的洞察力，寫下他們眼中的世界與心裡的故事，展現閱讀教會孩子承擔情緒、理解生命，也教他們在困難來時保持堅韌，在世界複雜時維持善意，這樣的生命教育，比任何考試分數都更持久、更深遠。

邱俐俐強調，縣府有很多圖書事業要繼續推廣，將持續秉持「教育優先」的核心理念，推出更多貼近生活、多元創新的閱讀與寫作活動，讓苗栗在追求科技進步的同時不忘人本底蘊溫度，感謝所有夥伴對苗栗的堅持與付出，因為有大家的付出與堅持，苗栗的美好才終於被看見，未來還有好多美好事物有待大家一起胼手胝足努力實踐。