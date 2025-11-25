苗栗推通學步道 聚焦停車管理

苗縣府推動人本交通計畫，包括頭份、竹南、苗栗市及通霄、苑裡等鄉鎮規畫10處通學步道，改善學童步行路線提升上下學安全。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府推動人本交通計畫，在頭份、竹南、苗栗市及通霄、苑裡等鄉鎮規畫設置10處通學步道，改善學童步行路線，提升上下學安全。縣長鍾東錦指出，部分民眾對計畫仍有疑慮，多數因停車與道路使用習慣需時間調整，盼居民理解與支持。

鍾東錦指示交通工務處，在第2次地方說明會中務必邀請市、鎮長到場，並與工商發展處、警察局共同研議停車空間改善、騎樓停車管理及相關配套措施，包含針對受影響住戶與店家提出可行停車優惠方案，以兼顧地方需求與政策推動目標。

交工處指出，人本交通計畫依據內政部國土管理署核定的永續人行安全計畫，採整體性規畫方式改善道路、人行環境並串聯重要據點。初期針對全縣18鄉鎮市盤點人行道、交通資訊及易肇事路口，再依今年4至7月工作坊意見，從55處精細評估點位中，選出10處列為亮點計畫，分年分期執行。

10處通學步道涵蓋頭份市文化街至后庄國小、建國路區域及124縣道中正路；苗栗市大同路與商業區、中山路及中正路環狀廊道、建功國小與玉清宮周邊；竹南環市路人行道；台13線尖山國小廊道、通霄128線中正路及苑裡中正國小周邊。各處自9月15日起辦理2場地方說明會共20場，最後一場將於11月26日完成。

交工處表示，後續將依地方反饋調整通學步道計畫，再安排現場勘查及大型公開說明會，讓家長、商家與居民充分了解規畫。工商處將協助公告路段並排除騎樓違建，警察局提供違規停車熱點資料，加強通學巡邏與交通安全宣導，確保政策落實。