苗栗推20公頃生技園區 5G救護車10月將上路

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苗栗縣長鍾東錦（站立者）。（呂麗甄攝）

苗栗邁入超高齡社會，縣議員黎尚安12日在議會總質詢關切加速長照布建，縣府答詢10月將啟用5G救護車，並設置後龍失智照護專區。縣長鍾東錦透露，縣府推動醫養合一，將主導一次完成約20公頃土地環評與變更為生技園區，引進醫院與長照產業進駐，全面強化照護量能。

黎尚安昨質詢關切5G智慧救護系統推動成效，並追蹤為恭醫院5G智慧救護車建置進度，要求加速科技救護應用。消防局長匡夢麟表示，全縣已配置26輛5G影像救護車，由13位急診醫師遠距指導，使OHCA急救成功率從民國109年的14％，大幅躍升為今年3月的33％，為恭醫院的5G救護車預計10月啟用。

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針對長照與失智資源不足問題，黎尚安質詢時建議將衛福部補助的中重度住宿型「失智團體家屋」，優先配置於西湖、銅鑼、三義等偏遠鄉鎮。

長照處長莊素玲答詢指出，全縣失智人口約9500人，住宿型床位預計3年內由2400床增至3700床，規畫於後龍衛生所旁設置2.5公頃失智專區，竹南中港市場活化案將規畫18床團體家屋，預計10月新增西湖據點，銅鑼相關機構於117年完工。

鍾東錦說，失智照護以親人陪伴最重要，縣府正全力推動醫養合一，除積極爭取慈濟活用苗栗市10多公頃土地，更透露這幾天將親自接待馬偕醫院團隊評估投資案；縣府也將主導將約20公頃的原遠雄醫療園區預定地，一次完成環評並變更為生技園區，直接與國產署、國土署溝通，吸引醫療與藥廠進駐，未來長照將朝公私立並行及多元化發展，甚至結合宗教資源，全面滿足長輩的照護需求。