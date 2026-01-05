苗栗揮刀男 傷害、恐嚇危安罪起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

去年12月25日聖誕節當天，何姓男子先是在苗栗市街頭持鐮刀攻擊路人，隨後又轉往超商持刀恐嚇店員，警方迅速到場壓制逮人，苗栗地檢署今（5）日依恐嚇危害於安全罪嫌將何男起訴。

這起駭人的攻擊事件發生在12月25日下午4時55分許，何男先是不明原因在苗栗市源林街持鐮刀攻擊一名婦人，造成對方左側腰部頓挫傷。婦人隨即送醫治療，所幸傷勢並無大礙。

何男犯案後徒步離開現場，並於5時2分許前往為公路上一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，現場一度相當驚險。幸好店員即時閃避，未遭波及，並迅速報警求助。

北苗派出所獲報，趕緊派員到場，迅速壓制何男並將他戒護就醫，帶回派出所後，通報心理健康中心指派社工協助，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官呂宜臻偵訊後，認何男涉犯傷害、恐嚇危害於安全等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢察官根據警方移送事證調查後，今天依犯刑法第277條第1項傷害罪、同法第305條恐嚇危害於安全罪嫌，提起公訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

