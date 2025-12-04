苗栗擬推動智慧城市！最快明年中發行「城市幣」 促進觀光發展
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
苗栗縣議員葉忠倫今（4）日質詢縣府是否可以效法新北市、台東縣發行城市幣，並與其他縣市合作交換，以促進觀光與地方數位資訊地治理能力。
葉忠倫提到，新北市和台東縣等縣市都有發行城市幣，苗栗是否有跟進可能。縣府行政處長許淑娥答詢表示，縣府去年已經開始規劃數位點數，就是城市幣的概念，明年中應會正式發行，未來縣府會做政策宣導並結合數位宣傳，建置平台推任務、給點數，民眾得到點數後就可以到特約店家兌換。
許淑娥指出，縣長鍾東錦一直以來都支持推動智慧城市，縣府會由秘書長召集各局處召開協調會議，研討如何發給點數以及怎麼與鄉親互動。目前預計與農會的社區小舖合作，也期望與其他縣市聯營通用，吸引外縣市民眾至苗栗消費。
