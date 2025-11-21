苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
Photo Credits：r.ii.s.a、rouka_cafe
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。
/
【苗栗放空系行程】
三義火焰山
三丘景觀餐廳
銅鑼杭菊花海
四十二份湧泉自然生態步道
鹿角cafe
泰雅原住民文化產業園區
三義火焰山/波斯菊花海
Photo Credits：shih_hsuan6260、yu._.0803.v
苗栗最療癒的放空系行程從大片波斯菊花海開始，粉嫩與金黃花色鋪滿丘陵超好拍；再走訪三義火焰山，紅褐岩壁與乾燥地貌宛如台版大峽谷，步道視野遼闊，可俯瞰山城風景。花海的柔美搭配火焰山的壯闊，形成最療癒又好拍的一日輕旅行路線。
地址：苗栗縣三義鄉火炎山生態保護區
三丘景觀餐廳/鐵道旁森林系景觀餐廳
Photo Credits：jenny22angel、vianliu0502、moon_haha
三丘景觀餐廳位於勝興車站旁，依山而建的木造建築，有豐富雨林與觀葉植物，在店內可以欣賞鐵道與山洞風情，可選擇室內或戶外空間，邊享受山林靜謐的美好。
地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號
銅鑼杭菊花海
Photo Credits：_a.raw_、r.ii.s.a、peak_taiwan_traveler
一年一會的苗栗銅鑼杭菊芋頭節即將到來，銅鑼杭菊花季每年都在11月展開，為期約三至四週。數十公頃的杭菊綻放九湖台地，放眼望去像是一朵朵小雪花，可愛的灑落大地像片花毯，無論空拍、
/
四十二份湧泉自然生態步道/清澈湧泉池畔的森林漫步
Photo Credits：dimensions.colors、youyin_w
四十二份坪步道全長大約400公尺，都鋪設了木棧道跟石階梯，非常好行走，來回大概不到半小時。這邊又有南庄小秘境的稱號，因為步道入口很隱密，所以遊客較少。走到裡面就能看到清澈見底的池水，甚至能看見池中優游的魚兒們，波光粼粼。
地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份（導航南庄晶華）
交通資訊：建議自行開車前往
鹿角cafe/公車改建的森林咖啡館
Photo Credits：rouka_cafe
鹿角cafe 由一台廢棄公車改造而成，被森林與草地包圍，是苗栗最人氣的網美系咖啡館。店內販售手沖咖啡、甜點與輕食。
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪134之7號
泰雅原住民文化產業園區/溫泉煮蛋體驗還可泡足湯
Photo Credits：yuzhnn、ppvivien2001、gilin38
泰雅原住民文化產業區結合泰安溫泉資源與泰雅文化，推廣泰雅文化，園區內設置「泰雅文物館」與「打必拉斯溫泉公園」。文物館中展示泰安鄉內泰雅部落相關歷史、文物及體驗區。 設於戶外場地的打必拉斯溫泉公園，民眾可以免費泡腳溫泉，假日有藝文表演與原住民攤販，還有開放溫泉煮蛋 (假日早上十點到下午四點) ，可提前至官網查詢有無開放。
地址：苗栗縣錦水村泰安鄉圓墩46之3號
交通資訊：建議自行開車前往。
撰文者/ 海的那編
其他人也在看
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 14 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 20 小時前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 21 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 22 小時前
雙11買不夠？Klook推日韓冬季限時下殺 買1送1開搶
隨著冬季來臨，旅客紛紛投入冬季運動與冰雪樂趣之中！尤其日韓人氣居高不減，從日本溫泉鄉、冰雕祭，到韓國滑雪度假村、冬季樂園，都是旅客年末出遊首選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 23 小時前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 1 天前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
搭乘東山咖啡線 食宿遊購享優惠
記者翁聖權、林雪娟／台南報導 遊客本週六起入住關子嶺地區旅宿，或至關子嶺地區特約店家…中華日報 ・ 13 小時前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 35 分鐘前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 3 小時前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 13 小時前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
普發金爽爽花 台中旅遊祭出年度最強促銷
[NOWnews今日新聞]響應政府普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局攜手市內旅宿與遊樂業者推出一系列超值優惠！台中港酒店推出「全民普發星級入住」專案，以1萬元即可入住總統套房含早餐；台中長榮桂冠酒店則...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前