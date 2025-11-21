苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭

Photo Credits：r.ii.s.a、rouka_cafe

苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。

【苗栗放空系行程】

三義火焰山

三丘景觀餐廳

銅鑼杭菊花海

四十二份湧泉自然生態步道

鹿角cafe

泰雅原住民文化產業園區

三義火焰山/波斯菊花海

Photo Credits：shih_hsuan6260、yu._.0803.v

苗栗最療癒的放空系行程從大片波斯菊花海開始，粉嫩與金黃花色鋪滿丘陵超好拍；再走訪三義火焰山，紅褐岩壁與乾燥地貌宛如台版大峽谷，步道視野遼闊，可俯瞰山城風景。花海的柔美搭配火焰山的壯闊，形成最療癒又好拍的一日輕旅行路線。

地址：苗栗縣三義鄉火炎山生態保護區

三丘景觀餐廳/鐵道旁森林系景觀餐廳

Photo Credits：jenny22angel、vianliu0502、moon_haha

三丘景觀餐廳位於勝興車站旁，依山而建的木造建築，有豐富雨林與觀葉植物，在店內可以欣賞鐵道與山洞風情，可選擇室內或戶外空間，邊享受山林靜謐的美好。

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號

銅鑼杭菊花海

Photo Credits：_a.raw_、r.ii.s.a、peak_taiwan_traveler

一年一會的苗栗銅鑼杭菊芋頭節即將到來，銅鑼杭菊花季每年都在11月展開，為期約三至四週。數十公頃的杭菊綻放九湖台地，放眼望去像是一朵朵小雪花，可愛的灑落大地像片花毯，無論空拍、

四十二份湧泉自然生態步道/清澈湧泉池畔的森林漫步

Photo Credits：dimensions.colors、youyin_w

四十二份坪步道全長大約400公尺，都鋪設了木棧道跟石階梯，非常好行走，來回大概不到半小時。這邊又有南庄小秘境的稱號，因為步道入口很隱密，所以遊客較少。走到裡面就能看到清澈見底的池水，甚至能看見池中優游的魚兒們，波光粼粼。

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份（導航南庄晶華）

交通資訊：建議自行開車前往

鹿角cafe/公車改建的森林咖啡館

Photo Credits：rouka_cafe

鹿角cafe 由一台廢棄公車改造而成，被森林與草地包圍，是苗栗最人氣的網美系咖啡館。店內販售手沖咖啡、甜點與輕食。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪134之7號

泰雅原住民文化產業園區/溫泉煮蛋體驗還可泡足湯

Photo Credits：yuzhnn、ppvivien2001、gilin38

泰雅原住民文化產業區結合泰安溫泉資源與泰雅文化，推廣泰雅文化，園區內設置「泰雅文物館」與「打必拉斯溫泉公園」。文物館中展示泰安鄉內泰雅部落相關歷史、文物及體驗區。 設於戶外場地的打必拉斯溫泉公園，民眾可以免費泡腳溫泉，假日有藝文表演與原住民攤販，還有開放溫泉煮蛋 (假日早上十點到下午四點) ，可提前至官網查詢有無開放。

地址：苗栗縣錦水村泰安鄉圓墩46之3號

交通資訊：建議自行開車前往。

撰文者/ 海的那編