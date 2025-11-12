苗栗放颱風假 72歲老婦深夜醉倒街頭警車送回家

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鳳凰颱風來襲，苗栗縣政府昨(11)日晚間8點宣布今天放颱風假，並呼籲民眾在家防颱、避免外出。未料，昨天深夜，南庄鄉發生一名72歲老婦酒醉路倒街頭狀況，由警方平安護送回家。

苗栗縣頭份警分局南庄分駐所副所長邱宏仁、警員趙乃慧於昨天深夜11點許巡邏行經南庄鄉中正路與民生街口，發現有人倒臥街頭，加上適逢鳳凰颱風將至，隨即上前關心，發現是一名72歲老婦。

老婦向員警稱，她因酒醉，忘記返家方向，走著走著就醉倒了。警方考量老婦安全及其當下身體狀況，遂載送老婦返家，家屬對警方熱心協助表達萬分感謝。

頭份警分局長郭譯隆表示，南庄分駐所警員積極協助老婦，避免危害發生，熱心為民服務之表現足為同仁表率，藉此呼籲民眾，家中有長輩的民眾，應多多關心並注意行蹤。

