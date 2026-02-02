苗栗敬老卡升級可搭小黃與農會購物 何秀綿讚「升級升到心坎裡」

竹南鎮代表會主席何秀綿。（翻攝自何秀綿粉專)

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】苗栗縣政府日前宣布敬老愛心卡將進行功能升級，預計今年5月起開放搭乘計程車，7月起更可於縣內各農會購物，預計將有7萬5000人受惠。對此，竹南鎮民代表會主席何秀綿大讚縣府此項施政切中基層心聲，不僅回應過去大家努力爭取的福利，更給予長者體貼與尊重。

苗栗縣敬老愛心卡自2010年5月開辦至今，補助對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、身心障礙者及縣內弱勢學生，目前每人每月補助700點，原僅限搭乘公車、火車及捷運。隨社會需求改變，縣府經評估後決定擴大使用項目。社會處長張國棟表示，計程車部分因已有現成營運模式，預計5月即可實施；農會購物則於7月上路，每人每月於這兩項新增項目的使用限額為100點，超出部分由持卡人自付。

縣長鍾東錦日前參加苗栗市農會活動時正式宣布這項新措施，強調政府應傾聽民眾聲音，讓政策與生活接軌。竹南鎮民代表會主席何秀綿也在臉書發文表達支持。她指出，許多長者或身障朋友因行動不便，對計程車的需求極高，加入購物功能則更能照護長輩的居家生活，這不僅是福利的增加，更展現了對基層長輩的體貼與尊重。

何秀綿認為，每月100點的新增項目額度雖然設有上限，但也讓資源運用變得更有彈性，這項升級版政策不僅能讓便利走入長者日常，鼓勵大家多走出家門參與活動，同時也能帶動全縣各農會的經濟活力，形成經濟的正向循環。她也強調，將會持續為竹南鄉親爭取更多貼心建設，並協助縣府推動具人情味的施政。

