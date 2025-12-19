苗栗文苑國小共讀站啟用

苗栗縣立文苑國小「文苑悅讀城堡」社區共讀站十九日啟用。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣立文苑國小「文苑悅讀城堡」社區共讀站十九日啟用，期許藉由明亮、柔和、溫馨及舒適的閱讀環境，成為社區長者、家長、學童與幼兒共同學習的基地，大人小孩在書海中找到生活樂趣，讓苗栗充滿書香氣息。

文苑國小創校逾七十年，原有圖書室設備老舊、動線傳統，縣府補助二百八十萬元協助學校重新打造全齡友善的閱讀空間。校方設計共讀站融入苑裡房裡古城城牆與古厝意象，打造「文苑悅讀城堡」並規畫閱讀角落，讓學子拿到書就能窩在自己舒適的小天地徜徉書海。

廣告 廣告

十九日縣長夫人陳美琦及地方民意代表等人共同為「文苑悅讀城堡」揭牌啟用，隨後夫人在學童的導覽下參觀共讀站，夫人認真聽完每位孩子的用心介紹，並特別送上小禮物對他們的表現給予高度肯定。

縣長夫人陳美琦表示，文苑悅讀城堡結合地方文化色彩，讓小朋友及長輩能在此共讀，日前女兒可可從美國回來休假，便跟她分享要獲得高級多巴胺要透過運動、閱讀，因此讓孩子先認識自己生長的地方，再認識世界是非常重要的一件事，開闊視野豐富知識，更能在此建立更好的情感。