苗栗新建警政大樓 動土

新建苗栗警政大樓動土迎接智慧時代可望提前在一一七年三月竣工啟用。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府警察局警政大樓新址重建工程昨（六）日由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦偕同中央與地方政要，虔誠焚香祝禱後舉行動土典禮，工期經部長協調廠商後，可望提前在一一七年三月竣工啟用；新建警政大樓結合在地水岸意象，設有大數據及人工智慧整合分析，具提高警察工作效率與精準度的智慧功能，另建置國際認證的鑑識實驗室，將以現代鑑識科學投入犯罪偵查及治安維護。

縣長鍾東錦感謝內政部抓住最後一筆前瞻計畫經費，宛如及時的臨門一腳，讓警政大樓得以順利動土開工，然因樓地板面積不足，尚須興建第二棟大樓，未來不論硬體建設或軟體設備，還希望中央持續挹注資源，也感謝正副議長帶領的議會團隊，支持縣府自籌第二棟大樓所需約五億元經費，讓警察人員擁有舒適辦公環境，有了現代化科技設備，不論維持交通、守護治安或為民服務，均將如虎添翼。治安良好穩定，自會吸引更多優質廠商到苗栗投資，相對也增加就業機會。

內政部長劉世芳表示，新建警政大樓經過千轉百折後，終於還是克服萬難順利動土，這項工程中央負擔八十二％經費，顯示對苗栗警政建設和治安的重視，她引用一項國際評比指出，由於台灣治安良好，在過去十年間一直是外商投資的首選，至於警政大樓後續所需軟硬體設備，內政部將持續挹注資源協助。

劉世芳強調，內政部近年來挹注在苗栗公共工程建設約有九億元，有六點五億元用在汙水下水道工程，二億元投入人行道安全設施等，中央與地方一直是合作夥伴。