苗栗新春揮毫活動1/23-25舉辦 36位書法名家揮毫送祝福

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2026年新春揮毫活動宣傳記者會今（22）日在縣府第1辦公大樓舉行，副縣長邱俐俐表示，縣府將持續推動文化扎根讓藝術成為苗栗日常的一部分，並且邀請大家募集愛心，藉由發票捐贈給縣內社福團體換取春聯，把關懷與祝福一起傳到各個角落。

▲2026新春揮毫活動-副縣長邱俐俐與謝鴻卿老師及邱耀彬老師展示揮毫作品。

2026農曆馬年將至，苗栗縣政府為發揚書法的傳統底蘊及多元面貌的求新求變，邀請36位書法名家於1月23至25日舉辦新春揮毫活動，並透過民眾發票捐贈免費換取春聯，發票將全數捐給縣內社福團體。今年活動主題為「萬馬奔騰、百福臨門」，並由邱耀彬、謝鴻卿兩位老師以精湛的揮毫功力配合彩繪的創意手法以燈籠呈現，為馬年妝點繽紛的色彩，象徵來年「駿馬奔騰開新路，吉星高照報平安」，並祝福大家「圓圓滿滿、馬到成功」。

副縣長邱俐俐感謝書法大師邱耀彬老師、謝鴻卿老師親自揮毫展演，寫下對新的一年「持續向前、穩健前行」的祝福與期許。副縣長並表示，縣府在縣長的帶領下持續穩健的推動文化扎根與生活美學，讓藝術不只被看見，而是真正成為苗栗日常的一部分，陪著大家走過每一個年節、每一段日子。

文化觀光局局長林彥甫表示，縣府與苗北藝文中心於1月23至25日舉辦新春揮毫活動，3天共邀請36位書法名家現場揮毫，將經典佳句轉化為祝賀春聯，讓民眾免費以統一發票兌換索取，紙張統一由主辦單位提供，不得自行攜帶並要求老師書寫，相關詳細資訊如下：

苗栗縣政府：於第1辦公大樓1樓大廳共安排4場次，每場次各有6位書法名家到場服務，分別為1月23日（五）與1月24日（六）上午9時至11時30分（上午11時截止兌換號碼牌）、下午2時至4時30分（下午4時截止兌換號碼牌），憑114年11至12月及115年1月未列印買受人統一編號之發票收執聯，不限金額，即可依據發票數量兌換不同種類的春聯。

苗北藝文中心：於演藝廳1樓大廳共安排2場次，分別為1月25日（日）上午9時30分至11時30分、下午1時30分至3時30分，有關免費兌換不同種類之春聯辦法，及新春版畫拓印與新春創意春聯之取得方式將依苗北藝文中心公告內容為主。

本次活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，藉由寒冬送暖的形式傳遞溫暖與關懷，以公益行動幫助更多人，歡迎大家一同將發票轉化為愛心，繼續散播愛的種子，願大家在未來一年闔家平安、心想事成！