苗栗縣警察局警政大樓新址重建工程，二月六日由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦偕同中央與地方政要，虔誠焚香祝禱後舉行動土典禮。

苗栗縣警察局警政大樓新址重建工程，二月六日由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦偕同中央與地方政要，虔誠焚香祝禱後舉行動土典禮，工期經部長協調廠商後，可望提前在一一七年三月竣工啟用，將運用科技與人工智慧打造一座智慧警政中心。

新建警政大樓結合在地水岸意象，設有大數據及人工智慧整合分析，具提高警察工作效率與精準度的智慧功能，另建置國際認證的鑑識實驗室，將以現代鑑識科學投入犯罪偵查及治安維護。

警察局警政大樓新址重建工程因故延宕多年，直至一一四年五月九日獲中央核定興建地下一層地上五層RC建築，總樓地板面積為一萬四九七六平方公尺，總經費十四億八十四萬元，中央補助十一億四千二百萬元，縣府自籌二億五八八四萬元，；大樓北側為消防局、南為縣立體育場。

縣長鍾東錦感謝內政部抓住最後一筆前瞻計畫經費，宛如及時的臨門一腳，讓警政大樓得以順利動土開工，然因樓地板面積不足，尚須興建第二棟大樓，未來不論硬體建設或軟體設備，還希望中央持續挹注資源。

內政部長劉世芳表示，新建警政大樓這項工程中央負擔百分之八十二經費，顯示對苗栗警政建設和治安的重視，至於警政大樓後續所需軟硬體設備，內政部將持續挹注資源協助。劉世芳強調，內政部近年來挹注在苗栗公共工程建設約有九億元，有六點五億用在汙水下水道工程，二億投入人行道安全設施等，中央與地方一直是合作夥伴。