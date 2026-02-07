苗栗施情畫義特展募愛心 參展作品創歷年新高

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局為讓轄區內弱勢族群於歲末寒冬之際，感受政府、企業及民間社會的關懷，即日起至3月29日，在文化觀光局辦理「施情畫義‧千動愛心」美術特展暨愛心活動，今(7)日舉辦開幕式，共有384件作品參展，創歷年新高，活動期間民眾凡捐助2,000元做愛心，即可獲得藝術家原創作品1件，所有募得善款捐助縣內7家社福團體。

苗縣府文觀局指出，此公益活動係於12年前，由時任中港溪美術研究會理事長沙清華率同會員共同發起，隔年起由苗栗縣政府接手主辦，持續以藝術結合公益，已成為苗縣重要的年度愛心助弱勢活動。

此次特展匯集在地各美術社團會員及藝術工作者之創作，共有15個在地藝術協會參與，募集384件精湛作品，展現苗栗豐沛的藝文能量，活動期間民眾凡捐助2,000元做愛心，即可獲得藝術家原創作品1件，所有募得善款將全數捐贈予苗栗縣私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等7間社福機構，協助照顧弱勢族群。

今年規畫名家競標作品義賣，精選9幅具收藏價值之作品，於展覽期間以現場競標方式進行，每件作品起標價為5,000元。參與名家包括苗栗美術名家王佳彬(油畫)、周美純(油畫)、葉修宏(書法)，以及中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會榮譽理事長林品陞(書法)、財團法人台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同(水墨、油畫)，並邀請曾任行政院政務委員、國立臺灣藝術大學校長、國立歷史博物館及台北市立美術館館長之黃光男(水墨)共襄盛舉。作品風格多元、藝術水準精湛，兼具收藏價值與公益意義。

活動將於3月28日上午10點以抽籤方式決定獲得作品；捐款期間為即日起至3月20日，可採郵政劃撥至各社福機構專戶，或親至各機構及文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。凡參與捐款之民眾，可於指定期間憑作品兌換券或捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取作品。

