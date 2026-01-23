苗栗明仁男籃及大倫女籃晉級JHBL甲級籃球聯賽決賽 鍾縣長期許再創高峰

苗栗明仁男籃及大倫女籃晉級JHBL甲級籃球聯賽決賽縣長鍾東錦前往慰問期許再創高峰。（記者江乾松攝）

一一四學年度JHBL國中籃球甲級聯賽總決賽將於四月十五日在新北市板橋體育館盛大登場，苗栗縣明仁國中男籃隊及大倫國中女籃隊雙雙打進決賽。苗栗縣長鍾東錦特別前往兩校親自為籃球隊加油打氣，並頒贈每隊加菜金三萬元，預祝他們凱旋而歸。

苗栗縣長鍾東錦在縣議員鄭碧玉、徐筱菁、許櫻萍、苗栗市長余文忠及兩校校長、家長會代表及教練等陪同下至明仁國中及大倫國中頒贈加菜金。

縣長鍾東錦表示，明仁國中及大倫國中籃球隊歷年在聯賽中的優異表現有目共睹，衷心感謝校長、教練、球員及社會各界長期以來支持。本次JHBL明仁國中男籃隊及大倫國中女籃隊打入全國前八強，真的是苗栗之光，這些孩子經過經年累月的辛苦練習、努力認真才能有今天的成績，在這麼多縣市隊伍中脫穎而出，今天也特別準備了加菜金，幫他們加油打氣，也預祝他們能再創高峰，打進四強甚至是把冠軍拿回來。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，明仁國中男籃隊與大倫國中女籃隊皆為JHBL長年表現亮眼的重點球隊，數十年來屢次挺進決賽，實力深厚。今年兩校再度攜手晉級總決賽，期能再次為苗栗縣籃球發展寫下嶄新的一頁。其中，明仁國中男籃隊整體表現穩定、攻守俱佳，其中邱杰選手於比賽期間扮演球隊後場重要角色，平均每場貢獻15分，為球隊提供穩定得分支援；洪振旂選手則展現禁區影響力，平均每場抓下10 顆籃板，有效鞏固禁區並降低對手二波進攻機會成為球隊防守體系中的重要支柱。

此外，大倫國中女籃黃思諭選手每場平均得分皆在二十分以上，個人數據名列前茅，是球隊的核心人物；李翊瑄選手也是球隊的重要功臣之一，平場每場比賽得分也在雙位數以上，在預賽最後一天攸關八強重要的比賽，以個人二十四分、十抄截、八助攻的「準大三元」成績，以全能表現帶領球隊成功晉級，成為賽會焦點之一。

苗栗縣縣政府教育處指出，縣府長期致力於推動基層體育發展，本年度透過企業認養機制，核定補助明仁國中與大倫國中各八十萬元，挹注學校運動團隊培訓與設備升級，也持續推動留縣培訓扎根計畫，鼓勵優秀選手留在苗栗縣就學與訓練，建構優秀運動人才三級培訓體系，希望從基礎開始，打造更完善的訓練環境，為未來運動人才扎下深厚的根基。