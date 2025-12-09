苗栗明德水庫枯水期衝擊觀光 頭屋鄉長重提上海引水計畫盼穩定水位

因應明德水庫枯水期，苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮建議縣府引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁水域(圖右水域)，平衡水庫水位。(資料照，記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今(9)日舉行縣務會議，縣長鍾東錦關心頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光；頭屋鄉長徐鑫榮指出，他7年前就曾建議引明德水庫上游神秘谷攔砂壩的水源，挹注海棠島水源，但未獲重視。農業部農田水利署苗栗管理處則指出，為儲留更多水量，將於海棠島規劃興建制水閘門，等水位下降就進場施工。

頭屋鄉明德水庫兼具民生、工業用水灌溉，以及觀光用途。苗栗縣政府文化觀光局目前在明德水庫海棠島推動水上腳踏車、立式划槳，以及遊艇環湖等，盼帶動地方觀光發展。

縣長鍾東錦今天在縣務會議中，關心明德水庫水位下降影響業者及觀光問題；文觀局長林彥甫說明，海棠島遊憩區當初與農水署簽訂契約有明訂水位下降不收場租。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，因應明德水庫枯水期，水位下降，7年前他就建議引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁的海棠島水域，平衡水庫水位，不僅讓觀光穩定發展，鄉親、業者做生意也才有保障，但遲無下文。

農水署苗栗管理處指出，為儲留更多水量，將在海棠島規劃興建制水閘門，並在明湖蘇堤規劃引水箱涵引水，來改善海棠島水質，等水位下降即進場施作。

