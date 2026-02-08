苗栗明德水庫蓄水量剩58％ 海棠島水域活動停業半年

苗栗縣政府積極推動強化頭屋鄉明德水庫旅遊資源，並引進民間業者經營，在海棠島設置水域休憩中心。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動強化頭屋鄉明德水庫旅遊資源，並引進民間業者經營，在海棠島設置水域休憩中心。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動強化頭屋鄉明德水庫旅遊資源，並引進民間業者經營，在海棠島設置水域休憩中心，面臨目前冬季枯水期水位降低問題，將嚴重影響水上活動，縣府與農水署苗栗管理處研議後，決定建置引水管道，來補充海棠島水域水量，以提供水域休憩中心正常運作，因此，海棠島水域休憩中心業者決定停業半年，待6月引水工程完成後恢復營業。

苗栗縣政府從112年參與交通部觀光署競爭型計畫評選，獲中央核定計畫經費2億440萬元，包括硬體建置「海棠島水陸域設施建構工程」案，建置水上浮台、觀景平台、簡易沖洗區、水域活動資訊牆、景觀高燈、汙水處理設備等；並透過促進民間參與公共建設法，移轉（OT）予民間業者經營水上休憩活動，如立槳、水上自行車等。

苗栗縣政府積極推動強化頭屋鄉明德水庫旅遊資源，並引進民間業者經營，在海棠島設置水域休憩中心。（謝明俊攝）

文觀局長林彥甫表示，「海棠島水陸域設施建構工程」案，建置全新設施水上浮台，將為遊客提供多樣化的水上活動和自然生態探索體驗。遊客可以規劃自己遊程時間，於不同時段體驗不同的水上活動，在日出時刻享受寧靜的湖景，早晨可參與立槳SUP或獨木舟活動，而日落時分則可體驗刺激的龍舟板和自力造筏設施。

海棠島水域休憩中心自去年6月開始營運，獲得不少愛好水上活動民眾肯定，但由於時序進入冬季枯水期，苗栗縣近半年來缺乏有效雨量補充明德水庫蓄水，目前蓄水量已降至58％，水低降至57公尺，海棠島水域岸邊部分已露出水面，水量不足勢將影響水上活動。

月前，苗栗縣政府縣務會議就對此提案討論，由縣府與農水署苗栗管理處研商，將建置新的引水暗管，自明德水庫上游水源區引水入水庫，來補充蓄水量。業者並考量冬季原本就是水上活動的淡季，因此，業者決定停業半年，待引水工程完成後，預估6月可望恢復營業。

