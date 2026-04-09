苗栗暴雨泥水灌滿三合院！ 清潔隊奮戰5天 接力清運50噸泡水家具

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市公所清潔隊出動抓斗車，協助受災戶清運泡水的家具。民眾提供

苗栗縣4日凌晨豪雨釀災，造成苗栗市福安里一處地勢低窪的三合院嚴重受損，水淹高達60公分，屋內家具、家電幾乎全數泡湯，市公所清潔隊歷時5天，克服巷弄狹小難題，協助清運近50噸泡水垃圾。

「全身發抖、一直很緊張！」受災屋主羅世強回憶起當時淹水情況，仍心驚膽戰，他指出，4日清晨大量泥水從四面八方湧入，短短幾分鐘內水深就淹到大腿處，三合院內6個房間的床頭櫃、書櫃、電視等家電無一倖免，甚至後院養的雞群也因走避不及「全軍覆沒」。

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苗栗縣4日暴雨釀災，苗栗市福安里一處三合院水淹高達60公分。民眾提供

苗栗縣4日暴雨釀災，苗栗市福安里一處三合院水淹高達60公分。民眾提供

苗栗市長余文忠表示，由於該三合院入口狹窄，大型清運機具無法直達門口，清潔隊員只能先以人力搬運至庭院集中，再利用抓斗車進行破碎載運，這幾天清潔隊員全員出動加班，總計來回載運約10趟，清出重約50噸的廢棄物。

市公所清潔隊員花了5天，協助受災戶清運近50噸泡水的家具。民眾提供

余文忠強調，災後復原工作除了垃圾清運，鄉親的健康也至關重要，後續將派員進行環境清消，針對該處三合院的淹水問題，未來將請工程單位到場會勘，研議是否增設溢流排放系統，從根源解決排水問題，協助鄉親早日回歸正常生活。



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