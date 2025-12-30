苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港

即時中心／高睿鴻報導

苗栗縣前三灣鄉長温志強因涉嫌於任內貪污、違反水土保持法、偽造文書等，之前接連遭法院判刑；更誇張的是，根據地院判決書，光是違背職務收受賄賂罪，就至少有134樁、涉貪總額至少近1290萬，若以一罪一罰計算，刑期加總竟達到499年2月徒刑，震驚各界。豈料，稍早卻有消息傳出，先前以100萬交保、未被限制出境的温志強，不僅二審開庭不見人影，且經查，他竟然在今（2025）年10月就已潛逃、搭機飛往香港。

根據法院判決書，温志強涉嫌於下列弊案收賄：三灣辦公廳舍案，向井田公司蔡柳東、蔡清水收賄，牽涉金額150萬；人事收賄（賣官）案，向古建偉、賴元鳳等人收賄，總計105萬；三灣光電系統標租案，向朱銘堂收賄70萬；轄內大小土木及工程標案，向國翔、合晟等公司收賄288.1萬；另也捲入舜力土木包、國翔土木包等案；吳國成就鄉長辦公室交付得標標案，以比例15%為匯款交付温志強；以及三灣LED工程案，温志強涉嫌向翊鴻公司鄭啟民收賄40萬等。

除了族繁不及備載的收賄案，温志強還涉入偽造文書、違反水土保持法等案，可謂官司纏身；且光是貪污案，根據地院判決，若一罪一罰，刑期加總竟達499年2月徒刑。一審判決後，温被裁定可交保、未限制出境出海，結果12月24日台中高分院準備開庭時，竟不見他的人影；直到法官調閱出入境資料，才驚覺「人跑了」，溫早在10月底就搭機飛往香港。

據悉，苗栗檢方其實曾建議聲請科技監控，但並未得到採納；温志強的家屬則坦言，他確實在10月左右就已失聯，且直至今日行蹤不明。

除了涉貪案，之前温志強也因捲入違反水土保持法等案，受到外界關注；他曾遭檢方指控，他基於瀆職、竊佔及違反水土保持法之犯意，明知涉案土地為他人所有、且為政府公告之山坡地，不得擅自墾殖、占用、修建道路，竟仍指示工程公司開挖，竊佔面積達396.22平方公尺、整地作道路施作近50公尺，惟尚未造成水土流失之結果。

