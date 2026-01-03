苗栗東興國小榮獲數位學習深耕計畫「金質獎」四連霸肯定

全國唯一！苗栗東興國小再創紀錄榮獲教育部數位學習深耕計畫課程推廣「金質獎」四連霸 偏鄉小校躍升教育典範。（記者江乾松攝）

位於苗栗縣大湖鄉馬那邦山麓需要轉幾個髮夾彎才會到達海拔四五0公尺高偏遠的的東興國小，再次刷新教育紀錄！教育部日前公布「中小學數位學習深耕計畫」數位課程推廣評選結果，東興國小憑藉深度跨域、結合在地產業與永續議題的創新課程設計，榮獲全國唯一連續四年課程推廣「金質獎」肯定，成為偏鄉學校數位轉型的標竿典範。

這所偏遠小校，以穩健且持續的教學創新，連續四年在全國評比中脫穎而出，不僅展現教師團隊的專業能量，也翻轉社會對偏鄉教育的既定想像，證明有效的教學領導與教學模組，可以展現驚人的教學成效。

從探察到 AI：孩子化身「碳足小勇士」守護家鄉！東興國小今年推出的主題課程 「莓HOW綠能，共創美好家園」，以家鄉產業為起點，引導學生關注全球暖化與碳足跡議題，進一步使用跨域主題研究將學習轉化為解決家鄉草莓產業實際困境的科技行動。

學生團隊發展出創新成果：一、草莓病蟲害 AI 辨識系統。學生蒐集草莓病葉影像，運用AI 訓練模型，辨識白粉病、蚜蟲與葉斑病等常見病害，只需使用平板掃描植株，即可即時判斷健康狀況，可以降低藥劑誤用風險，守護土地永續。二、碳足跡導航網站與互動遊戲：學生結合HTML網站 與碳排資料，設計「碳足跡導航」系統，即時計算不同交通方式的碳排放量，並將數據轉換為「相當於種下幾棵樹」，讓抽象的環保概念變得具體可感，向大眾推廣減碳效益，並設計親子互動的「碳排遊戲」，讓家長與孩子共同學習計算碳排放量，推廣低碳出行選擇。

HOW教學模組翻轉3Low為3Highπ人才：東興國小校長 陳亭儒表示，金質四連霸的關鍵，來自團隊歷時多年建構的 「HOW 3×3 教與學模組」，以 Heart（動心）、Open（行動）、Worth（亮點） 為核心，系統性引導學生從生活問題出發，經由實作學習，最終展現個人價值。該模組成功將原本「不想學、學不會、沒自信」的3Low學習困境，翻轉為「很想學、學得會、有自信」的3Highπ型人才，持續發展的Worth（亮點）策略，學生累計獲得全縣、全國級獎項累計六三一人次，HOW教學模組更獲得一一四年教育部教學卓越獎的標竿肯定。

陳亭儒校長指出：數據亦印證教學成效：東興國小一一三學年度六年級數學學力平均高於全縣三十二 分、國語高於全縣十六分，新生學生人數也從零人成長至四倍，成功突破偏鄉小校的招生瓶頸。

陳亭儒校長說：該校晉升教育部「教練學校」帶動區域共好，憑藉穩定且卓越的成果，東興國小也獲教育部遴選為數位學習深耕課程「教練學校」，迄今曾帶領縣內坪林、栗林、文山、獅潭、海寶、雙連等學校共同成長，將成功經驗逐漸向外擴散，協助點亮更多孩子的自信心。

陳亭儒校長指出，這項「全國唯一」的四連霸榮耀，是團隊堅持不懈 的累積成果，未來將持續深耕數位、環境與在地議題，讓更多偏鄉孩子站上科技與永續的舞台，自信發光。

縣長肯定：為苗栗智慧教育立下里程碑。苗栗縣長鍾東錦亦在教學卓越獎金縣長加碼頒六十萬元及四十萬元獎金高度肯定東興國小的表現，指出在陳亭儒校長的領導下，該校不僅推動閱讀寫作教育迄今師生累計三六0篇文章刊登國語日報，更將數位學習落實於在地產業關懷與淨零行動，為苗栗縣數位智慧教育與永續發展立下重要里程碑。