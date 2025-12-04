苗栗某中學半個月連2起學生墜樓 16歲女學生被發現陳屍校園

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一所國中16歲女學生昨(3)日因放學後一直未回家，女學生父母連繫不上女兒，家長感到不妙報警協尋，該名女學生於今(4)日凌晨0點多被發現在校園內墜樓身亡，這也是這所國中16天內，連發生兩起女學生墜樓意外，引發各界關注。

據了解，家屬報案後，警方積極尋找女學生，最後發現女學生定位在學校內，但家屬與警方趕到現場發現女學生墜樓。

消防人員於4日凌晨0點多接獲管轄該所中學派出所電話，指出發現女學生倒在一棟教室前地面失去生命跡象，明顯死亡，相關原因仍待釐清。

該校於11月18日也曾發生女學生於上課途中未出現在教室，校方尋找之後當天中午發現女學生墜樓身亡，不料竟又發生憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

