苗栗某中學半個月「2學生墜樓」 父母聯繫不上再見已屍僵

苗栗縣某中學高二女學生高處墜落，發現時已明顯死亡。示意圖。本報繪製



苗栗縣頭份市一所中學11月才傳出學生墜樓身亡，才過半個月，今（4日）凌晨一名同校女學生被發現倒臥在校園空地，且死亡多時，遺體早已僵硬，引起地方關注。

上月18日，頭份一所中學的國三女學生，中午從校園4樓高處墜樓，重傷不治，當時嚇壞不少師生，沒想到昨日同所校園又傳憾事。

據了解，一名年僅16歲的高二女學生3日晚自習後未回家，父母聯繫不上人，報警請求警方透過手機定位，發現手機就在學校，透過警方和學校協尋，眾人今日凌晨0時許，終於在學校某大樓前空地發現女學生，不過人已明顯死亡，遺體僵硬、未再送醫。

警方研判，女學生從四到五樓之間的樓梯墜落，現場勘查後初步排除外力介入。

苗栗縣教育處今日則回應，校方已展開調查，並依規進行校安事件通報，加強在校學生輔導，縣府已立即啟動校園危機處理機制，全力協助學校進行後續應變、輔導工作及善後事宜，同時向家屬誠摯表達慰問與哀悼，並提供必要的協助。

縣長鍾東綿表示，縣府將主動協調校方及相關單位，提供家屬必要的協助，另指示教育處及學校強化生命教育與學生人際情緒課程，同時加強宣導學生求助管道，有任何情緒、人際困擾或課業壓力，可直接前往學校輔導室或撥打安心專線1925(依舊愛我)、張老師專線1980及生命線1995提供輔導諮詢。

苗栗縣縣議員蕭詠萱則在臉書上呼籲，校方面對學生接連發生憾事，應提出更積極的作為，且從校長、主任、組長、導師群應嚴肅謹慎面對，不能把責任推給輔導。她期待縣府教育處、社會處與警察局能撐起社會安全網，共同守護學生。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

