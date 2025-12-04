苗栗某學校國3女墜樓亡…隔16天同校女「放學失聯」被發現陳屍校園

社會中心／苗栗報導

苗栗縣頭份市某學校在16天內，發生2起女學生墜樓身亡事件。（示意圖／資料照）

苗栗縣頭份市某學校上個月才發生女學生墜樓身亡意外，不料今（4）日該所學校又有一名女學生被發現倒臥學校一棟大樓前的空地；警消到場時，發現女學生已明顯身亡。據了解，該名女學生前一天放學後，遲遲未返家且失聯，其家人非常擔心，因此報警請求協助，沒想到，尋獲時女學生已成冰冷遺體。

頭份市某學校一名國三女學生疑遭男網友冷落、情緒不佳，於11月18日午休期間，從校內高樓墜落，警消獲報到場時，女學生已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。不料，僅隔16天，同校的一名高二女學生竟也發生墜樓身亡的憾事。

據悉，該名女學生昨（3）日傍晚放學後一直未返家，其家屬在當天晚間18時許，不斷打電話詢問行蹤，但女兒卻一直沒接電話，讓家屬相當憂心，隨即報警請求警方協助，在經由手機定位發現女學生位置仍在學校後，家屬及警方立即前往尋找。

經過徹夜搜尋後，最終在今天凌晨在一棟教學大樓前，找到倒臥在地女學生；警方隨即於0點48分通報消防局，消防醫護人員到場時，發現女學生已屍體僵硬、明顯死亡。

警方調查後，研判該生是從樓梯間墜落，初步排除外力因素；苗栗縣教育處接獲通報後，表示目前校方正在調查此案，也會進行校安事件通報，同時加強在校學生輔導。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

