苗栗柚農以草養地守護石虎 16農友友善耕作共築綠網
苗栗縣是全台石虎最主要棲地，石虎保育近年來大幅翻轉過去農民討厭石虎的觀念。西湖鄉徐姓文旦柚農，加入友善農作行列，透過專家指導，以草生栽培等方式經營農園，不但文旦柚品質提升，更展現友善耕作與生態共榮的成果，與其他15名農友獲得農業部林業及自然保育署新竹分署及苗栗縣政府的表揚。
林業保育署新竹分署長夏榮生肯定農友以實際行動守護石虎，不僅降低農業對生態的衝擊，也為當地生物多樣性創造更穩定的生存空間。夏榮生表示，友善石虎農作不僅是生產方式的轉變，更是一場地方文化與生態意識的行動。為協助農友順利轉型，新竹分署持續結合生物多樣性研究所、苗栗縣政府與學術單位，提供專業輔導、教育訓練及行銷支持。
獲表揚的徐姓文旦柚農分享經驗指出，早期採行一般農法，響應政府政策轉為有機耕作。起初仍習慣將草割得整齊乾淨，經專家指導後，逐漸理解「顧草才能養地」，開始以草生栽培方式經營農園，並配合政府推動農業廢棄物回歸田區，讓園區逐漸展現自然生機。雖然初期曾遭遇病蟲害挑戰，但隨著生態平衡恢復，近年農作物品質明顯提升，甜酸比例適中、香氣更加濃郁。獅潭鄉劉姓油茶農友則強調，自從加入友善石虎農作後，農產品能見度提升，也增加銷售通路。
縣府與新竹分署攜手，前年起推動友善石虎農作，已有16名農友加入，分布於通霄、西湖、後龍、公館、苑裡、三義、卓蘭、大湖及獅潭等地，作物多樣，包括稻米、紅棗、蜂蜜、文旦、檸檬、油茶、油甘、奇異果、芭蕉與芭樂，總面積達18.24公頃。（彭清仁報導）
攸關民眾荷包的地價稅、房屋稅、土地增值稅及房地合一稅，雖然都針對「自用住宅」提供優惠，但要件規範卻大不相同，稍有誤解就可能錯失稅賦減免機會。是以，納稅義務人應充分理解各稅制的規範差異，並依自身情況妥善規劃。工商時報 ・ 2 小時前