苗栗桶柑新鮮上市 年節送禮新選擇

苗栗桶柑新鮮上市年節送禮新選擇。（記者江乾松攝）

▲苗栗桶柑新鮮上市年節送禮新選擇。（記者江乾松攝）

苗栗縣名產柑橘產季從十一月至翌年二月，主要的柑橘有椪柑、桶柑、茂谷柑，椪柑產期為十一月，桶柑主要採收季節為一、二月，正逢春節檔期，所以桶柑又稱「年柑」，茂谷柑產期為一月中至二月底，苗栗縣是全台桶柑主要產區之一，栽培面積約七二○公頃，其中又以獅潭鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、大湖鄉、頭份市栽培面積最多，平均每四顆桶柑就有一顆來自苗栗縣，桶柑風味甜中帶酸氣，且水分多，現在嘗鮮正是時候。

廣告 廣告

評鑑良性競爭，品質再次提升。苗栗縣近年皆會舉辦縣級桶柑評鑑，透過評鑑，讓農友互相學習栽培管理技術，進而提升果品品質，今年一月氣溫降低有利果實轉色，果實糖度高，達到十至十二度之間，且乾米發生率低，口感甜中略帶酸氣，呈現出柑橘特有的自然風味。

挑選小撇步：挑選桶柑應選擇果型完整且大小適中，果皮清潔光滑細緻不粗糙，色澤鮮豔並轉色均勻，表皮無明顯缺點（例如傷痕或斑點），果實外皮稍緊實且薄，果蒂新鮮且有重量感者。

用藥安全，安心選購：農糧署北區分署近年也輔導苗栗縣農友跟農會、合作社契作，並輔導農友、產銷班、合作社取得產銷履歷驗證，藉此提升用藥安全、落實溯源機制，年節期間來苗栗浪漫台三線旅遊時，歡迎來苗栗選購新鮮優質桶柑，送禮自用兩相宜，季節限定，錯過再等一年。