苗栗榮服召開服務區座談會 推展榮民照護數位轉型
▲苗栗榮服召開服務區座談會推展榮民照護數位轉型。
苗栗榮服處昨十二日召開一一五年「服務區座談會」，邀請苗栗市、後龍鎮、西湖鄉及造橋鄉等地區退除役官兵及協力機關等60人出席；藉互動發言及座談拉近距離，廣納建言、傾聽心聲，策勵服務照顧品質。
首先會場播放「榮服處為榮民眷從事那些服務」及「退除役官兵權益說明」短影音，說明對榮民眷就學、就業、就醫綠色通道、就養、服務照顧、退除給付及榮民照護數位轉型等服務項目。接著由苗栗縣長期照護處照管專員張韻儀、苗栗郵局講師劉玟綾、苗栗市衛生所主任歐蕙瑛、苗栗縣警察局刑事警察大隊偵查佐陳斐婷、勞動部勞發署苗栗就業站就輔員劉俊佑、國軍人才招募中心苗栗地區、新竹榮家鄒建弘輔導員等協力機關實施業務宣導。
苗栗榮服處代理處長柯長榮表示，退除役官兵應秉持愛國精神與忠誠義務，支持推動國防建設、精進建軍備戰；另積極推動榮民照護數位轉型，使具風險榮民眷在社區生活安全又健康。與會榮民發言踴躍，各項建議與問題由榮服處逐一說明或陳報輔導會研議，予以正式回復，獲得與會榮民的肯定與感謝。在互動熱絡愉悅氣氛下，以合影留念方式圓滿結束。
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