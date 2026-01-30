苗栗榮服處寒冬送愛 關懷長照機構榮民眷

苗栗縣榮民服務處陳立中處長(前排右四)捐贈寒冬送暖物資，由廣福居康復之家馮偉忠主任(前排左四)代表受贈。

▲苗栗縣榮民服務處陳立中處長(前排右四)捐贈寒冬送暖物資，由廣福居康復之家馮偉忠主任(前排左四)代表受贈。

為關懷入住長照機構之榮民(眷)寒冬時節的生活所需，苗栗縣榮民服務處特別將各界善心人士及團體所捐贈之食物箱、平安米等物資昨，昨三十日由陳立中處長偕同服務團隊送愛至苗栗市「廣福居康復之家」及「香草山社區復健中心」，由長照機構經營者代表受贈，讓溫暖與祝福傳遞到社會每一個角落。

苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝社會各界長期支持榮民(眷)服務工作，踴躍捐輸愛心物資，將這份關懷化為實際行動，不僅減輕弱勢家庭生活壓力，也讓榮民(眷)感受到社會的重視與陪伴，將持續串聯社會資源，積極照顧榮民(眷)，並與地方社福團體攜手，營造互助友愛的溫馨氛圍。

苗栗縣榮服處年度寒冬送暖物資捐贈活動，秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，使福利服務推展至苗栗地區榮民(眷)身上。