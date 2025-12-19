苗栗榮服處感謝普陀山總會中區分會寒冬送暖

「中華國際普陀山總會中區分會」捐贈白米及堅果穀物禮盒苗栗縣榮民服務處陳立中處長(左二)偕同柯長榮副處長(右二)致贈感謝狀予普陀山總會中區分會果慈法師(左三)合影。

▲「中華國際普陀山總會中區分會」捐贈白米及堅果穀物禮盒苗栗縣榮民服務處陳立中處長(左二)偕同柯長榮副處長(右二)致贈感謝狀予普陀山總會中區分會果慈法師(左三)合影。

為關懷弱勢榮民眷家庭，讓其於寒冬中感受社會溫情，苗栗縣榮民服務處昨十九日接獲「中華國際普陀山總會中區分會」捐贈白米及堅果穀物禮盒各三十份，由陳立中處長偕同柯長榮副處長及榮欣志工代表接收，並回饋感謝狀以表謝忱，善心物資將責由服務團隊儘速送達，實質協助其度過寒冷季節。

普陀山總會中區分會果慈法師表示，協會為非營利為目的之社會團體，以發揚佛法、慈悲為本、關懷社會弱勢族群、濟急救難聞宗旨，並公部門攜手合作，致力於社會公益活動，讓受助者感受社會的溫暖與關懷。

苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝榮民吳遠里先生鏈結相關資源。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。