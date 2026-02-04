苗栗榮服處感謝陸軍第一士官學校領導士官班校友總會關懷榮民眷

苗栗縣榮民服務處陳立中處長(右三)、柯長榮副處長(右二)致贈感謝狀予陸軍第一士官學校領導士官班校友總會傅文煌關懷長(左三)及陳金源先生(左二)合影。

為關懷榮民(眷)於寒冬期間的生活需求，苗栗縣榮民服務處接獲「陸軍第一士官學校領導士官班校友總會」傅文煌關懷長及陳金源先生蒞處捐贈毛毯十五件，四日由陳立中處長偕同柯長榮副處長、榮欣志工及替代役男代苗表受贈，並回贈感謝狀以表謝忱，共同為關懷榮民(眷)盡一份心力，讓溫暖在寒冷季節中持續傳遞。

傅文煌關懷長表示：「陸軍第一士官學校領導士官班校友總會」，宗旨為發揚軍愛民、民敬軍精神，並延續學校「勇士精神」，參與社會各項社福活動，幫助社會弱勢，不僅關懷榮民(眷)，也深入社會，並逐步擴及全國各個角落。

苗栗縣榮民服務處陳立中處長表示，感謝協會關懷之意。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。