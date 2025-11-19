苗栗榮服處支持榮民武術教育推動老幼共融政策

苗栗縣邱俐俐副縣長(前左四)、苗栗榮服處陳立中處長(前右二)、榮民賴昌秀(前中)與參賽選手合影。

▲苗栗縣邱俐俐副縣長(前左四)、苗栗榮服處陳立中處長(前右二)、榮民賴昌秀(前中)與參賽選手合影。

苗栗縣榮民賴昌秀為推廣武術教育扎根中小學，展現學子習武成果，十九日由苗栗縣副縣長邱俐俐、教育處副處長及各校校長等在巨蛋體育館舉行縣長盃傳統武術教育錦標賽，苗栗縣榮服處受邀列席，由陳立中處長帶領同仁為比賽選手加油打氣。此次活動邀請了多位國內老中青知名武術家進行武術表演觀摩，各路武林高手大顯身手，展現其精湛的武藝和博大精深的中國武術。

賴昌秀老師現任武術教育推行委員會主任委員及中華北少林長拳武術推展協會理事長。此次推動文武合一的武術教育比賽，除了規劃辦理武術教育錦標競賽以外，並辦理武術種子教師培訓，讓苗栗縣的每一位學生在武術的學習過程裡，做到涵養心性品格、習得尊師重道、鍛鍊強健身體、守禮重規、心平氣和的武學文化。

苗栗榮服處陳立中處長表示，輔導會開放環境與資源共享，透過學習訓練、促進跨世代間的互動，於日常生活打造老幼共融、溫暖幸福的美好氛圍。讓青少年學子認識輔導會，激發榮民眷朝氣活力為目標，而賴昌秀老師更是輔導會老幼共融典範。輔導會有感於賴秀昌老師在推廣傳統武術傑出表現，特於輔導會官網榮民文化網將賴老師推廣武術歷程刊登於網上(https://lov.vac.gov.tw/zh-tw/society_c_2_2423.htm?2)，供大眾瀏覽。從競賽中從學生熟練的套路動作、協調的手眼身法步，看見了武術教育扎根的亮麗成果，也期望未來有更多的榮民眷子女一起習武，傳承武術精神。