苗栗榮服處榮欣志工社區關懷據點義剪榮民眷

苗栗榮服處志工展現專業技巧細心為現場長輩修剪頭髮。

▲苗栗榮服處志工展現專業技巧細心為現場長輩修剪頭髮。

苗栗縣榮民服務處秉持輔導會「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，以服務榮民眷為己任，力求全方面給予榮民眷關懷與照顧。本次義剪活動於大湖鄉武榮社區關懷據點舉辦，該社區長期有榮民眷在此參加活動，透過榮服處社區服務組長武昇緯鏈結，再由榮欣志工第三隊賴桂香隊長率隊員邱玟靜、方五妹前往義剪服務。

活動當日，榮服處副處長柯長榮亦到現場勉勵志工，除對現場民眾簡要說明榮服處服務工作重點外，並與苗栗縣大湖品格教育文化發展協會理事長張沛涵交換服務心得。活動中，柯副處長展現親和力，與魏淑英照服員帶動學員共同唱跳客家歌曲、大合照，現場氣氛相當歡樂，現場學員無不期待下次的見面，並對榮服處及志工善舉表示感謝。

柯長榮副處長表示，榮服處榮欣志工歷來是榮民眷堅強後盾，經常輪值榮服處服務台，服務臨櫃榮民眷，電話關懷高齡長者；城鄉鄰里間訪視慰問守護榮民眷；鏈結社福資源獲得寶貴物資或慷慨解囊捐贈物資；深入偏鄉或安養機構義剪、居家環境整理等感動服務。歡迎有服務熱忱意願者加入苗栗縣榮民服務處志工行列，可撥打電話037-320317洽詢。