苗栗榮服處榮欣志工與新住民團體火車頭園區展現年度成效

苗栗榮服處陳立中處長(右二)移民署苗栗服務站范育誠主任(右一)立法委員邱鎮軍服務處張明輝特助(左三)台灣新住民產業協會張艷君理事長(左一)共同推廣新住民農特產品。

苗栗縣榮民服務處為提升服務效能，為榮欣志工隊注入新活力二十四日特別選定苗栗新亮點的火車頭園區辦理年度第四季志工聯繫會報，由榮服處陳立中處長主持。榮欣志工年度獲得輔導會、衛福部、苗栗縣政府等各類志工獎項，藉由陳展服務紀實相片，展現志工們優異表現及豐碩成果。苗栗火車頭園區融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，慰勞志工團隊服務辛勞，藉此了解新住民創業基地。

苗栗榮服處近年積極推動新住民業務，本次活動結合移民署苗栗服務站范育誠主任、立法委員邱鎮軍服務處張明輝特助、縣府原住民族及族群發展處徐桂媚科長、台灣新住民產業協會張艷君理事長，配合該協會成立新住民及二代創業基地的活動，向在場志工與民眾宣導年度志工服務成果，積極招募新進志工及鼓勵新住民加入志工的行列。

苗栗榮服處處長陳立中表示，榮欣志工是榮民眷的堅強後盾，協助輔導員及社區服務組長推展服務工作的助力，志工經常輪值榮服處服務台，服務臨櫃榮民眷，電話關懷高齡長者；城鄉鄰里間訪視慰問守護榮民眷；志工隊鏈結社福資源獲得寶貴物資或慷慨解囊捐贈物資；動員家小製作及分送應節食品；深入偏鄉或安養機構義剪、居家環境整理等感動服務榮服處竭誠歡迎加入榮欣志工行列，報名請洽037-320317。