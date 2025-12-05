苗栗榮服處歲末紀實 展服務成果

苗栗縣榮民服務處剪輯年度各界參與關懷榮民(眷)活動相片，說明輔導會鏈結地方社福資源等核心工作及紀實展示服務成果，陳立中處長昨五日偕同柯長榮副處長及王國良總幹事透過面對面交換意見，傾聽各界寶貴的建言；並秉持輔導會「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，期望未來在既有合作機制下，加強溝通聯絡及訊息交流，成為榮民(眷)最堅強的後盾。另感謝社團法人雪中送炭關懷協會及苗栗縣頭屋警友辦事處，現場慷慨解囊支持榮服處年度寒冬送暖新春祝福活動，現場氣氛溫馨互動熱絡。

本次活動由行政院中部聯合服務中心李貴富副執行長指導，邀請前處長謝琦偉、板橋榮譽國民之家陳桂美主任、竹南獅子會賴永炳主席、後備指揮部詹登元政戰處長、張德俊董事長、榮欣志工協會梅雯霞理事長、警察之友會陳鳳凰團長、頭屋警友辦事處侯湘庭副主任、頭屋分駐所吳承潔所長、退伍軍人協會黃舜卿副理事長、羅財維總幹事、政戰校友會陳龍會長、八二三戰役戰友協會古金龍榮譽理事長、羅正慧會計、蓬山退伍軍人協會陳光輝理事長、擎天自強協會嚴美蘭理事長、陸戰隊退伍軍人協會吳健忠理事長、謝成天副理事長、雪中送炭關懷協會周三貴理事長、台中洪憶朝分會長、胡珠福關懷長、苗栗吳光祐分會長、中央軍事院校校友會黃萬盛副理事長、李炳友總幹事、陸海空軍相互關懷協會董麗華特助、詹益雄常務理事、苗栗黃幸一分會長、陸軍第一士官學校領導士官班校友總會傅文煌執行長、古漢文負責人、姜偉宏工程師及榮服處服務團隊，共襄盛舉參加年度紀實展示服務成果，規劃榮民(眷)服務照顧願景。

苗栗縣榮民服務處賡續積極鏈結各社會組織資源，成為地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、後備指揮部、榮欣志工、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。