苗栗榮服處與清境農場寒冬送暖 關懷榮民眷

▲苗栗榮服處陳立中處長(左三)、清境農場王仁助場長(右三)及榮欣志工代表共同參與寒冬送暖活動啟動儀式。

寒冬將至，苗栗縣榮服處秉持輔導會「榮民在哪裡，服務到哪裡」的服務精神，啟動寒冬送暖關懷活動，運用輔導會增撥預算，採購清境農場保暖物資，致贈轄區清寒及年長等需加強關懷之榮民眷，轉達輔導會關懷慰問之意。愛心保暖物資將透過榮服處服務同仁與榮欣志工，陸續分送至榮民眷手中，讓他們在寒冬中感受來自輔導會的溫暖。

今年清境農場保暖物資大禮包，包含羊毛披肩、鴨舌帽、綿羊油、身體乳液及護唇膏等清境農場優質明星商品，於榮服處辦理寒冬送暖活動啟動儀式，並邀請清境農場王仁助場長及榮欣志工代表等到場為啟動儀式添色不少。榮服處陳立中處長表示，感謝社會各界一路以來支持榮服處照顧轄內榮民眷，不遺餘力地贊助各項關懷活動，讓真正需要被照顧的榮民眷獲得更多的溫暖與關懷。