苗栗榮服處與溪州里長年菜到府榮眷感謝綠色通道德政

▲黃奶奶(左四)和柯長榮副處長(左五)、溪州里長黃淑麗(左三)以及工作人員和榮欣志工陪伴下，提前過好年。

年關將近，為秉持輔導會「榮民在哪裡，服務到哪裡」的服務精神，苗栗縣榮民服務處一一五年寒冬送暖新春祝福系列活動。昨五日由柯長榮副處長帶領榮欣志工，備妥豐盛年菜與滿滿祝福，與溪州里長黃淑麗共同關心後龍獨居黃奶奶，提前陪伴歡度新年，場面溫馨。

黃奶奶見到熟悉的榮服處人員與志工到訪，臉上露出燦爛笑容，開心與大家閒話家常。黃奶奶表示，非常感謝榮民服務處「綠色通道」協助，組長及志工陪伴她到臺中榮民總醫院就醫和定期領取慢性處方籤，大大減輕生活負擔。她感性的分享，過去須自行搭乘計程車往返就醫，交通費高達三千多元，所幸在榮服處貼心協助下，不僅省下交通費，就醫過程也更加安心。

黃奶奶開心的說，能在過年前收到年菜，有人陪著聊天，心裡覺得特別溫暖，也提前感受到過年的氣氛。榮服處陳立中處長表示，未來將持續結合榮欣志工力量，深化社區關懷服務。這次年菜活動也特別感謝「財團法人榮民榮眷基金會」、「欣桃」、「欣中」、「欣林」及「欣雲」等天然氣股份有限公司以及「雪中送炭關懷協會」、「社團法人雪中送炭關懷協會」、「晟達工業股份有限公司」、「竣旭有限公司」、「黃國揚先生」、「蔣成玉先生」、「陳俊勳先生」、「周齊國先生」、「姚望梅女士」等團體及個人，慷慨解囊大力贊助本次活動，對苗栗榮民眷不間斷地提供照顧資源，未來也將持續運用輔導會以及社會各界愛心資源，持續嘉惠榮民眷，成為榮民眷最堅強的後盾。