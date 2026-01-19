苗栗榮服處連袂蓬山退伍軍人協會攜手挽袖捐血做公益

苗栗縣榮民服務處陳立中處長率先捐出熱血，展現公益精神。

為發揮退伍軍人關懷社會、回饋社會的精神，苗栗榮民服務處昨十九日連袂「苗栗縣蓬山退伍軍人協會」、「苑裡鎮後備軍人輔導中心」及「國軍人才招募中心苗栗地區」共同舉辦捐血公益活動，號召榮民眷及民眾踴躍參與，以實際行動挽救生命，促進社會互助與凝聚力。

苗栗縣蓬山退伍軍人協會陳光輝理事長表示，捐血是「利人、利己、利社會」之善行義舉。長年舉辦各類慈善活動，服務社會的精神不會因身分改變而停止，感謝不畏風寒主動挽起袖子捐出百袋熱血，展現退伍軍人長期以來熱心公益、關懷社會的精神風範。活動過程秩序井然，由專業醫護人員及榮欣志工進行健康評估與捐血服務，共同守護醫療用血安全，建立可靠的生命防線。未來將持續配合苗栗縣榮民服務處推動各項活動，善盡社會責任。

苗栗縣榮民服務處陳立中處長偕同柯長榮副處長表示，血液是臨床醫療不可或缺的重要資源，透過與蓬山退伍軍人協會等各團體攜手合作，不僅能凝聚退伍軍人團體向心力，更能擴大社會正向影響力，為醫療體系注入穩定血源，幫助更多有需要的民眾。未來將持續結合民間社團及退伍軍人組織力量，推動多元公益服務，讓關懷不間斷，共同打造溫馨有愛的社會環境。