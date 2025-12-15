苗栗榮服處邀請績優學子及寶眷參訪榮民文物

苗栗縣榮民服務處陳立中處長(中)偕同王國良總幹事(前排左一)與青年學子及寶眷參訪榮民文物館。

▲苗栗縣榮民服務處陳立中處長(中)偕同王國良總幹事(前排左一)與青年學子及寶眷參訪榮民文物館。

為增進青年學子對國家發展與榮民付出的認識，苗栗縣榮民服務處十五日邀請多位榮獲「財團法人榮民榮眷基金會」一一四學年第一學期獎助學金表揚的績優學子及寶眷們，參訪榮民文物及紀實展示各項服務成果，陳立中處長偕同王國良總幹事透過館藏文物及導覽解說，讓學生們更加了解榮民在國家建設、國防貢獻與社會公益上的重要角色。

參訪過程中，播放財團法人榮民榮眷基金會微電影【微光‧希望】，透過一段單親遺孤的故事，一段失去父親的故事，在角力場中磨練出堅強與守護他人的力量。另由王國良總幹事實施榮欣志工招募及簡介一一四年榮服處各項服務成果、榮民文物館展示珍貴的歷史文物，包括早期軍事用品、實務工具與生活用品等，並聆聽榮民前輩在艱困環境中堅毅不懈的奮鬥故事，現場氣氛溫馨互動熱絡。

廣告 廣告

苗栗縣榮民服務處賡續積極鏈結各社會組織資源，成為地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、後備指揮部、榮欣志工、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。

苗栗榮服處陳立中處長表示，財團法人榮民榮眷基金會匯集榮民前輩愛心，並邀集社會各界企業團體及善心人士，捐款贊助清寒榮民子女獎學金與就學補助。透過這個參訪活動，薪傳榮民大愛精神，幫助年輕朋友奮發向學。同時鼓勵大家在接受大愛之餘，日後也能回饋社會，澤被同袍。未來將持續邀請校園及社區單位參訪展覽，以不同形式推廣榮民文化教育，期望讓更多年輕世代看見榮民的足跡與溫度。