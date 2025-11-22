苗栗榮服處關懷身心障礙榮民眷社福機構技能學習

苗栗縣鍾東錦縣長(中)、苗栗市長余文忠(中左一)以及梅雯霞理事長(中右二)等地方仕紳與柯長榮副處長(中右一)合影。

苗栗縣榮服處關懷身心障礙榮民眷社福機構技能學習，分別參加苗栗市「田芯工坊」，後龍鎮「希望工坊」身心障礙者日間作業設施據點揭牌儀式。本次活動由鍾東錦縣長、李文斌議長、唐時聰理事長及梅雯霞理事長等地方仕紳共同關懷住民，苗栗縣榮民服務處副處長柯長榮代表參加，共同守護弱勢族群的決心。

縣長鍾東錦指出，縣府將持續於各區域推動身心障礙者小型作業所之設置，期望讓更多身心障礙者獲得適切照顧，除提升生活自理能力，也能在作業所中學習技能，為未來進入職場預作準備，並有效減輕家庭照顧負擔。

苗栗榮服處副處長柯長榮表示，秉持輔導會「榮民在那裡，服務到那裡」的理念，擔任地區資源整合平台，透過聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，將持續透過雙方合作機制，創造有感服務。深深感謝縣府各社福機構長年以來對榮民及眷屬的耐心照顧與貼心支持，無論在生活自理、心理支持或職能培訓方面，都提供了穩定且溫暖的力量。榮服處將持續秉持主動、熱忱的服務態度，加強訪視關懷，確保榮民眷獲得妥適照護與安置。