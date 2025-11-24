苗栗榮欣志工參訪板橋榮家 AI科技為長照注入新活力





為提升志工在高齡化社會中對長照服務的嶄新思維，苗栗榮欣志工協會在理事長梅雯霞及榮譽理事長陳龍的帶領下，日前參訪板橋榮家，並舉辦「社區參訪及AI健康促進講座」活動，探討科技如何導入長照。此行也特別捐贈「桂格大燕麥片」12罐，以實際行動支持長輩營養補給，展現對榮家住民的溫暖關懷。

榮欣志工協會一直以關懷與照顧長輩為核心，隨著社會高齡化與生活壓力增加，長者健康日益受到關注。本次活動旨在透過參訪了解最新的智慧照顧與關懷服務模式，讓志工們提升新思維，增進對疾病預防、健康管理及心理健康的認識，以提高往後關懷長輩方案的品質及自我健康管理的能力。

板橋榮家主任陳桂美表示，榮家在輔導會支持下，積極推動「淨零與數位雙軸永續轉型」，致力打造低碳、永續且友善的長照環境。榮家已導入如大型樂樂與小型SIGMA機器人、電子記錄管理、遠距醫療智慧偵測及評估照護系統、智慧AI及奈米沐浴服務照顧等多項數位化工具。

此外，榮家更設有全國最大的失智教研專區，提供專業照護與教學研究，培育長照專業人才，讓長輩在健康、安全與尊嚴中頤養天年。對於榮欣志工協會的暖心參訪與物資捐贈，表達誠摯的感謝，未來榮家也將持續致力於打造幸福、智慧、永續的安養家園。

