苗栗榮處感謝陸海空軍協會捐尿布

▲陸海空軍相互關懷協會詹益雄常務監事（右三）、苗栗縣榮民服務處陳立中處長（左三）偕同榮欣志工及替代役男，接收成人尿布等善心物資一批合影。

苗栗縣榮民服務處感謝「陸海空軍相互關懷協會」詹益雄常務理事代表協會捐贈成人尿布及涼被一批，日昨由陳立中處長偕同榮欣志工及替代役男代表接收，並回饋茶葉禮盒及感謝狀，以表謝忱。善心物資將責由服務團隊儘速送達長期臥床榮民(眷)家庭，讓溫暖與祝福送到社會每一個角落。

陸海空軍相互關懷協會詹益雄常務理事表示，協會李明聰理事長透過全國二十二個分會，為周遭孤苦無依的退除役官兵們給予細心的照顧，長期投身公益活動，不僅關懷榮民(眷)，也深入社會，並逐步擴及全國各個角落，此次與苗栗縣榮民服務處攜手關懷照顧榮民(眷)家庭，傳遞善的能量。

苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝協會關懷之意。秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業代表、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民（眷）。