苗栗樂齡好系列影片第2部上映

為迎接富有長壽「久久」寓意的重陽節（農曆九月九日），苗栗縣政府特別搭配節日推出「苗栗樂齡好」系列影片第二部〈看到自己的改變〉，延續去年由山腳國小、頭份國小及頭屋國中共同推出的首集影片，持續以影像記錄各中心的故事，透過學習的收穫與改變，展現長者的自信與成長，呈現「苗栗樂齡好」的在地魅力與教育成果。

一一四年影片由卓蘭鎮樂齡學習中心（豐田國小）、後龍鎮樂齡學習中心（同光國小）及南庄鄉樂齡學習中心（南庄國小）共同拍攝，學員們分享參與課程後的心得與成長，不僅學習新知、提升生活能力，更促進了人際互動，讓每天都充滿活力與正向能量。

卓蘭鎮樂齡學習中心以「樂齡養生學習」及「舞動樂齡人生」課程為亮點，結合在地文化、自然生態與生活體驗，帶領長輩們以旅遊的方式學習，並培養觀察力與生活美學；舞蹈課程以廣場舞教學，搭配簡易的律動步伐，讓學員在輕鬆氛圍中培養身體協調與節奏感，促進心肺功能與肌耐力。

書法課程是後龍鎮樂齡學習中心的人文藝術特色課程之一，從基本筆法、字體結構到書寫美感逐步引導，除了技巧的學習，課程也融入書法美學欣賞與作品創作，鼓勵學員以書法表達生活感悟，培養藝術修養與文化自信。

南庄樂齡學習中心以在地特色為課程主軸，開設深受長輩喜愛的木工創作坊與編織手作課程，藉由親子共學從鋸木、打磨、上色到成品展示，跨世代創作出造獨具巧思的木製作品；在編織課程中，長者們一針一線地完成生活小物與裝飾品，不僅訓練手眼協調，更重要的是享受完成作品的成就與喜悅。

苗栗縣長鍾東錦表示，重陽節象徵「長長久久」，而苗栗縣政府長期致力推動終身學習，樂齡學習中心不僅是長者的第二個家，更是培養自信、拓展人際、實踐自我價值的重要場所。看到學員們在課堂中綻放笑容、展現自信，代表人生透過學習能超越老化的限制，亦能獲得知識的滋養，創造美好的高齡生活。