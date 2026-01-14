苗栗樂齡學習示範中心樂齡學員 展現終身學習的生命風采

苗栗縣樂齡學習示範中心14日在山腳國小日式宿舍廣場舉辦114年度勤學獎頒獎典禮（圖:苗栗縣樂齡學習示範中心提供）

苗栗縣樂齡學習示範中心14日在山腳國小日式宿舍廣場舉辦「美好年華．樂齡時光」114年度勤學獎頒獎典禮，表揚241位勤學不輟的樂齡學員，展現終身學習的生命風采。活動以「再小的努力，乘以365天，都會變得了不起」為主題，傳遞學習不因年齡而停歇的信念，讓終身學習成為第三人生中最亮眼的風景。



苗栗縣樂齡學習示範中心114年度勤學獎頒獎典禮，共頒發樂齡學習獎、樂齡改變獎、樂齡增能獎以及樂齡卓越獎四大類獎項，依學員的學習歷程與投入程度，表揚他們在知識、能力與生命狀態上的持續成長。謝旻憲執行長表示，每一張學習章不僅是課程的累積，更是一段自我突破的軌跡；每一位得獎者，都是「學習讓人生再次發光」的最佳代言人；也宣告，學習，從不嫌晚；精彩，正要開始。

廣告 廣告



苗栗縣樂齡學習示範中心執行長謝旻憲表示，勤學獎不僅是對學員學習成果的表揚，更是在向社會傳遞一個重要訊息「學習不僅是年輕人的權利」，而是每個人生階段都能選擇的生活方式。他希望透過學員們的真實故事與學習成果，鼓勵更多人勇敢踏出學習的第一步，為人生持續加值。



頒獎典禮在熟齡新聲樂團熱力四射的表演揭開序幕。現場安排有靜態展覽與互動體驗區，如學員的藝術創作展「粉彩心天地」、跨世代工藝成果「青銀共創木雕」、科技學習的精彩紀錄「數位班影片展覽」、以及「禪繞畫創作體驗」與「創意春聯書寫」等；樂齡學員用行動寫下的學習篇章，感受「美好年華．樂齡時光」的感動與力量。